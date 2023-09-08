Президент Євроради: РФ «має припинити» блокування українських портів

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Росія «має припинити» блокування українських морських портів, повідомляє AFP.

Він назвав нещодавні атаки Москви на українські порти «ганебними» у коментарях медіа 8 вересня напередодні саміту G20 у столиці Індії Нью-Делі.

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Росія вийшла з угоди про експорт зерна за посередництва ООН і Туреччини в липні. Відтоді Росія посилила атаки на українські експортні центри на півдні України.

Війська РФ протягом останніх днів практично щоденно ударними дронами атакують Одещину, внаслідок цих атак пошкоджень зазнає портова інфраструктура.

Наприкінці липня Інститут дослідження війни (ISW) заявляв, що розміщення Росією своїх сил у Чорному морі, ймовірно, спрямоване на де-факто блокаду українських портів, не відряджаючи для цього Чорноморський флот.

Водночас, за останніми даними ВМС ЗСУ, російський флот зараз не блокує судна в акваторії Чорного моря, російські військові зайняті тим, що охороняють свої пункти постійної дислокації та узбережжя.