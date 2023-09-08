Нічна атака РФ: 16 з 20 дронів ЗСУ знищили, через падіння уламків на півдні пошкоджена будівля

Українські військові знищили 16 з 20 запущених російськими військами ударних безпілотників Shahed-136/131, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За даними Повітряних сил, уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БПЛА з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда –Крим).



Українські сили знищили 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.

Як повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, внаслідок падіння уламків збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю, постраждалих немає.

«Цієї ночі ворог знову спрямував безпілотники по південних регіонах. Під ударами могли опинитися Миколаївщина та Одещина. Сили ППО знищили два безпілотники над Миколаївщиною та 14 над Одещиною. Влучань ми не зафіксували, є, на жаль, наслідки бойової роботи, коли уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю і сталося загоряння сухої трави. Ніхто не постраждав», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Пізно ввечері 7 вересня Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку для Одеської області і заявили, що група ударних БпЛА наближається до гирла Дунаю.

Війська РФ протягом останніх днів практично щоденно ударними дронами атакують Одещину. За даними Повітряних сил України, українські військові знищили 25 ударних безпілотників Shahed-136/131, якими Росія вночі 7 вересня атакувала Україну. Більшість дронів збили на Одещині.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. також атакують дронами. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.