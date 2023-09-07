У ЗСУ попередили про наближення групи дронів до гирла Дунаю

Повітряні сили Збройних сил України пізно ввечері 7 вересня попередили про ракетну небезпеку для Одеської області і заявили, що група ударних БпЛА наближається до гирла Дунаю.

Водночас голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району «ні в якому разі» не ігнорувати повітряну тривогу.

«Швиденько йдіть в укриття та безпечні місця! Перебувайте там до відбою. Це дуже важливо», – написав Кіпер у телеграмі.

Близько першої ночі Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА наближається до Одеси.

«Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там», – додав голова ОВА Кіпер.

Раніше сьогодні Повітряні сили повідомили, що зафіксували пуски кількох груп ударних безпілотників типу Shahed з Чауди (окупований Крим) і кількох груп цих же дронів із Приморсько-Ахтарська в Росії.

Війська РФ вкотре протягом трьох годин атакували південь Одещини вночі проти 7 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Там поранені двоє людей. За даними влади, це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

За даними Повітряних сил України, українські військові знищили 25 ударних безпілотників Shahed-136/131, якими Росія вночі 7 вересня атакувала Україну.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.