ООН про чергові удари РФ: «народ України потребує припинення цього жорстокого знищення»

В ООН засудили чергові російські удари по Україні 6 вересня, внаслідок яких загинули і були поранені десятки цивільних людей.

«Умисне спрямування ударів по цивільних особах чи цивільних об’єктах або нанесення ударів, що завдає непропорційно велику шкоду цивільному населенню або цивільним об’єктам є воєнним злочином. Дотримання норм міжнародного гуманітарного має бути забезпечено. Народ України потребує припинення цього жорстокого знищення», – йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

Вона наголосила, що «приголомшена звісткою» про низку ударів, що сьогодні вкотре призвели до загибелі людей та руйнувань у різних районах України.

«Унаслідок ганебного удару кілька годин тому на людному ринку у Костянтинівці на Донеччині жорстоко постраждали мирні жителі цієї зруйнованої війною громади. Загинули або зазнали поранень десятки дорослих і дітей. Це – сумний день для України. Проте ця неприйнятна трагедія є лише одним із прикладів страждань, що спричиняє вторгнення Російської Федерації для мирних мешканців по всій країні», – заявила координаторка.

Вона також згадала, що сьогодні через російські удари були пошкоджені домівки і школа у Запоріжжі, а також портова й зернова інфраструктура в Одеській області на півдні країни.

«Постійні удари по українських портах позбавляють аграріїв засобів існування, а світ – доступного продовольства тоді, коли мільйони людей у найбідніших країнах світу потерпають від голоду», – наголосила Браун.

6 вересня близько 14:00 війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поціливши по одному з ринків у середмісті. За даними влади, загинули 17 людей, 33 – зазнали поранення, серед загиблих – одна дитина. За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-ий поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та низка торговельних об’єктів.

У ніч на 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, одна людина загинула, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджені об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Вранці 6 вересня війська РФ завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя. За даними влади, внаслідок атаки зазнав руйнувань об’єкт цивільної інфраструктури, відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.