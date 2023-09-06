Влада підтвердила ракетний удар РФ по Запоріжжю, є постраждалі

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Сьогодні, о 10:24, ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об’єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства», – написав він у телеграмі.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.

Близько 8:00 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, о 10:20 з’явилося попередження про загрозу використання балістичного озброєння у Запорізькій області та Запоріжжі.

У соцмережах повідомили про звуки вибуху в місті.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.