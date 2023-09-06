Влада підтвердила ракетний удар РФ по Запоріжжю, є постраждалі

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
«Сьогодні, о 10:24, ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об’єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства», – написав він у телеграмі.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.
Близько 8:00 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, о 10:20 з’явилося попередження про загрозу використання балістичного озброєння у Запорізькій області та Запоріжжі.
У соцмережах повідомили про звуки вибуху в місті.
Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.
В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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