Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено – число жертв зросло до 17

У Міністерстві внутрішніх справ ввечері середи повідомили, що пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці після удару військ РФ завершено.

«Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в ОПУ повідомляли про 34 поранених людини і 16 загиблих.

6 вересня близько 14:00 війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поціливши по одному з ринків у середмісті. За даними влади, серед загиблих – одна дитина.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та низка торговельних об’єктів.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по ринку в Костянтинівці – навмисний, як відповідь на «позитивні наступальні кроки українських сил» на фронті.