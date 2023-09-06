В ОПУ повідомили про зростання до понад 30-ти числа поранених через атаку військ РФ по Костянтинівці

Через російський удар по центральному ринку в Костянтинівці Донецької області поранень зазнали 34 людини (раніше повідомлялося про 28), повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

«Відомо про 16 загиблих, ще 34 – поранені, травмовані. На місці працюють усі екстрені служби», – написав Кулеба.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та низка торговельних об’єктів.

6 вересня близько 14:00 війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поціливши по одному з ринків у середмісті. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих – одна дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по ринку в Костянтинівці – навмисний, як відповідь на «позитивні наступальні кроки українських сил» на фронті.