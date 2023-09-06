Клименко: через удар по ринку в Костянтинівці 28 людей поранені

Загалом 44 людини постраждали через російський удар по ринку в Костянтинівці, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 6 вересня. З них 16 загинули, 28 поранені.

«Серед потерпілих – рятувальник. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів», – повідомив він.

Він додав, що рятувальники ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів, пошкоджені близько 30 торгових павільйонів.

За даними Радіо Свобода, за словами свідків, на ринку саме була «година пік». Тіла з місця удару закінчили виносити.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих – одна дитина.

Удар прокоментував також президент Володимир Зеленський.

«Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!» – додав він.

Раніше російська армія завдала удару по Костянтинівці, одразу було відомо про 16 загиблих.