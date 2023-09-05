Організація Truth Hounds, яка документує воєнні злочини РФ, отримала нагороду фонду Клуні

Правозахисна організація Truth Hounds, яка документує воєнні злочини російської армії в Україні, стала переможницею премії The Albie Awards 2023, яку вручає фонд Джорджа та Амали Клуні Clooney Foundation for Justice. Про це організація повідомила 5 вересня.

«Нагорода присуджена українським правозахисникам у номінації «За справедливість для вцілілих» за внесок у розслідування міжнародних злочинів та відновлення справедливості для постраждалих внаслідок російської агресії. Церемонія нагородження відбудеться 28 вересня у Нью-Йорку», – йдеться в повідомленні.

Truth Hounds звітують про понад 220 польових місій у зоні бойових дій із 2014 року та близько 50 розслідувань, у ході яких ідентифікували приблизно 200 підозрюваних. Правозахисники, поміж іншого, збирали свідчення постраждалих, які передавали українським та іноземним слідчим органам.

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«Постраждалі від воєнних злочинів довірили Truth Hounds найжахливіші спогади у своєму житті. Вони зробили це через віру у справедливість, і для багатьох це єдина надія на подальше правосуддя. Для нас це велика честь отримати нагороду від Clooney Foundation for Justice та ознака, що ми на правильному шляху», – йдеться в коментарі виконавчого директора Романа Авраменка.

Фонд Клуні анонсував переможців у серпні. За його заявою, Truth Hounds отримує нагороду в номінації «Правосуддя для вцілілих» за роботу із «забезпечення правосуддя народу України через розкриття воєнних злочинів, вчинених у ході російської агресії в країні».

Благодійний фонд подружжя Клуні заснував нагороду The Albie Awards на честь судді та борця проти апартеїду Альбі Сакса з Південно-Африканської республіки в 2022 році. Метою нагороди є «відзначати роботу й здобутки борців за справедливість з усього світу».

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Truth Hounds – українська громадська організація, яка 3 2014 року документує і розслідує міжнародні злочини та порушення прав людини в Україні, а також низки країн Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу задля встановлення справедливості для потерпілих від воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Із організацією співпрацювала письменниця Вікторія Амеліна, яка загинула через російський ракетний удар по Краматорську 27 червня.