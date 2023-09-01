У МЗС України виступили проти запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії

У зв’язку з рішенням Фундації Нобеля відновити практику запрошення послів, зокрема Росії та Білорусі, на церемонію вручення Нобелівської премії, у Міністерстві закордонних справ України виступили із заявою, в якій виступають проти такого кроку.

«Таке рішення (Фундації Нобеля – ред.) пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Як за таких умов сприймуть в Кремлі рішення фундації повернутися до business as usual? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він нагадав, що минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.

«І допоки вона (агресія – ред.) триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі», – заявив представник МЗС.

Фундація Нобеля раніше повідомила про запрошення до Стокгольма на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премій послів РФ, Білорусі, а також Ірану. Там пояснили, що прагнуть залучити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії.