Генпрокурор обговорив відповідальність Росії за воєнні злочини з представниками громадськості Сирії

Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з представниками сирійського громадянського суспільства, передає пресслужба Офісу генпрокурора 26 серпня.

За повідомленням, сторони «обговорили стратегії притягнення РФ до відповідальності за всі її міжнародні злочини». Зустріч відбулася в 10-ту річницю застосування хімічної зброї в оазі Ґута в Сирії.

«Мабуть, ніхто не розуміє горе і страждання України краще, ніж сирійський народ… Причетність Росії до масових вбивств цивільних у Сирії та за її межами вимагає рішучої протидії з боку світової спільноти», – заявив Костін.

Він звернув увагу на те, що російські війська вдавалися до воєнних злочинів протягом майже 30 років: у Чечні, Грузії, Україні та Сирії, при цьому керівництво і збройні угруповання Росії переважно не несли відповідальність за це.

«Ключем до цього (притягнення Росії до відповідальності – ред.) є створення всеосяжної мережі відповідальності, яка описана в Українській формулі миру. Вона включає широкий спектр заходів – від національних розслідувань до забезпечення відповідальності за злочин агресії на міжнародному рівні та відшкодування завданих збитків», – заявив генеральний прокурор.

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Учасник зустрічі, засновник Сирійської програми правового розвитку Ібрагім Олабі, подякував Костіну і команді ОГП за гостинність.

«Це була зустріч, яка залишила нас усіх налаштованими боротися з безкарністю, цього разу разом», – заявив він.

Громадянська війна в Сирії почалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Пізніше в конфлікт виявилися втягнутими основні держави регіону, міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Зокрема, Кремль підтримав режим Асада. Жертвами війни стали близько 400 тисяч людей, мільйони стали біженцями.