Німеччина: суд вперше довічно засудив сирійського офіцера за злочини під час війни в Сирії

Суд у Німеччині засудив колишнього офіцера сирійської розвідки до довічного ув’язнення за злочини проти людяності у першій глобальній справі через катування, підтримувані режимом президента Башара Асада.

За рішенням суду, 58-річного Анвара Раслана визнали винним у тому, що він був наглядачем вбивств 27 людей у 2011 та 2012 роках у центрі утримання «Аль-Хатіб» у місті Дума, також відомому як «Підрозділ 251».

Як заявили в суді німецькі прокурори, Раслан наглядав за «систематичними та брутальними тортурами» понад 4 тисяч ув’язнених між квітнем 2011-го та вереснем 2012 року, які призвели до смертей десятків людей.

Обвинуваченого судили в Німеччині за принципом універсальної юрисдикції. Він дозволяє судити іноземців за ймовірні воєнні злочини, скоєні ними за кордоном.

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Виконавчий директор правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот назвав вирок «справді історичним».

Це другий обвинувальний вирок, винесений регіональним судом західнонімецького міста Кобленц у справах про зловини проти людяності під час громадянської війни в Сирії.

У лютому минулого року суд засудив колишнього агента сирійської розвідки Еяда аль-Гаріба до чотиртох із половиною років тюрми за сприяння та співучасть у злочинах проти людяності.

Аль-Гаріба судили за його участь у арештах щонайменше 30 антиурядових протестувальників у Думі в 2011-му та їх ув’язненні в «Підрозділі 251».

Як Раслана, так і аль-Гаріба заарештували в Німеччині в 2019-му після того, як вони декілька років просили притулку в цій країні.

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Кілька схожих справ були відкриті в Німеччині та інших країнах Європи, де біженці з Сирії та правозахисники вимагають правосуддя через злочини сирійської влади в національних судах.

Росія та Китай наклали вето на спроби західних країн у Раді безпеки ООН ініціювати розгляд таких злочинів сирійського режиму, як тортури, вбивства та застосування хімічної зброї, в Міжнародному кримінальному суді.