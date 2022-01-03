Російська авіація атакувала цивільні обʼєкти в Сирії, є жертви – Reuters

Російська авіація 2 січня завдала ударів по околицях міста Ідліб у Сирії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в збройній опозиції режиму Башара Асада. За їхніми даними, літаки скинули бомби на кілька населених пунктів та на водозабірну станцію. Водопостачання Ідліба перерване.

Reuters пише, що постраждали тимчасові табори, розташовані на захід від Ідліба. За повідомленням, там загинули жінка і двоє дітей. Агентство звертає увагу, що з листопада авіаударів у Сирії не спостерігалося.

Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Раніше підконтрольна президенту Асаду сирійська армія повідомляла, що завдає ударів лише по укриттях джигадистів.

Російські військові також повідомили про поранення внаслідок снайперського обстрілу сирійського військового поблизу Ідліба. Як стверджується, стріляли у солдата ісламісти.

Громадянська війна в Сирії розпочалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло у повстання проти режиму Башара Асада. Пізніше до конфлікту долучилися держави регіону, міжнародні організації, військово-політичні угруповання та світові держави. Жертвами війни стали близько 400 тисяч людей, мільйони стали біженцями.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу з інших держав. Зокрема, підтримку урядовим силам надають Росія та Іран. Сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та країн Перської затоки.

Росію неодноразово звинувачували в ударах по цивільних обʼєктах. Москва ці повідомлення відкидає.