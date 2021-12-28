Ізраїль завдав удару по порту Латакія в Сирії

Ізраїльська авіація завдала удару по порту в місті Латакія в Сирії. Про це повідомили сирійські державні засоби інформації та військові. За їхніми даними, обʼєктом атаки став контейнерний майданчик у торговому порту, зафіксовані кілька вибухів та велика пожежа. Не виключено, що у контейнерах була зброя.

Пошкоджені також цивільні обʼєкти поблизу порту. Про жертви не повідомляється.

За даними журналістів, для відбиття нападу були задіяні сирійські сили протиповітряної оборони, але вони не впоралися зі своїм завданням.

За 25 кілометрів на південь від Латакії розташована російська авіабаза Хмеймім. Російські військові ситуацію не коментували. Представники Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати повідомлення сирійської сторони.

Ізраїльські військові атакують порт Латакії вдруге за місяць, засоби інформації раніше повідомляли про авіаудар 7 грудня.