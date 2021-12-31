СБУ повідомила про кінець розслідування щодо осіб, які в Україні вербували найманців на війну в Сирію

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування щодо учасників угруповання, яке займалось вербуванням найманців для бойових дій на території Сирії.

«Зловмисники підшукували «туристів» для участі у збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Своїм клієнтам ділки обіцяли від 5 до 10 тисяч доларів на місяць... За даними слідства, «ділки» здійснювали підбір своїх «кандидатів» серед осіб, які мають бойовий досвід та володіють навиками поводження зі зброєю. Встановлено, що злочинне угруповання організував мешканець Києва. До протиправної діяльності він залучив ще двох жителів столичного регіону. Свої клієнтів вони підшукували на території різних регіонів нашої країни. Для цього використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі обвинувальний акт за статтею про «найманство» скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, вказали в СБУ.

Спецоперація знешкодження групи вербувальників відбулася у жовтні. Тоді в СБУ повідомляли про взяття під варту трьох затриманих.

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Громадянська війна в Сирії почалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Пізніше в конфлікт виявилися втягнутими основні держави регіону, міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Жертвами війни стали близько 400 тисяч людей, мільйони стали біженцями.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав. Зокрема, підтримку урядовим силам надають Росія й Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини і країн Перської затоки.

Через 10 років після початку збройного конфлікту в Сирії економіка країни перебуває в занепаді.