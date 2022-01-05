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Сили коаліції під проводом США в Сирії завдали ударів по ракетних майданчиках – речник

Американські військові в Сирії, ілюстративне фото

Коаліція на чолі зі США, яка протистоїть угрупованню «Ісламська держава» в Сирії, 4 січня завдала ударів по обʼєктах, які становлять «безпосередню загрозу» на північному сході країни, повідомив речник коаліції.

Удари були завдані через день після другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, яка, за попередженням американських чиновників, може спровокувати збільшення числа нападів на війська США в Іраку та Сирії. Сили коаліції завдали ударів після того, як помітили «кілька місць запуску ракет».

Ракети були націлені на базу США під назвою Green Village у долині Євфрату, де бойовики угруповання «Ісламська держава» все ще активні, і сили США продовжують співпрацювати разом із «Сирійськими демократичними силами» (SDF), однієї з частин збройної опозиції режиму Башара Асада.

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