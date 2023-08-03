Угруповання «Ісламська держава» оголосило про загибель свого лідера

Угруповання «Ісламська держава» 3 серпня оголосило про смерть свого лідера Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураші.

Як повідомив речник «ІД» у телеграмі, аль-Кураші «був убитий після прямих сутичок» із джихадистським угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» у Сирії. У повідомленні не уточнюється, коли це сталося.

Речник оголосив, що новим ватажком угруповання є Абі Хафсан аль-Хашімі аль-Кураші, пише агентство AFP.

Угруповання «Ісламська держава» в середині 2010-их років контролювало значні території в Іраку й Сирії. Внаслідок кампаній США та їхніх союзників, армії Іраку, Туреччини, сирійських урядових сил, підтриманих Росією, втратило свої позиції і зараз не контролює населені пункти.

Про загибель свого попереднього лідера – Абу Хасана аль-Хашімі аль-Кураші – угруповання, визнане терористичним у багатьох країнах світу, заявляло в листопаді 2022 року.