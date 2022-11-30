«Ісламська держава» повідомила про загибель свого ватажка і призначення нового

Угруповання «Ісламська держава, визнане терористичним у багатьох країнах світу, заявило 30 листопада про загибель свого лідера Абу Хасана аль-Хашімі аль-Кураші.

У повідомленні в соцмережах в аккаунтах, пов’язаних з «Ісламською державою», яке цитує агентство Reuters, йдеться про те, що колишній ватажок загинув у бою. Де і коли це сталося – не повідомляють. Новим керівником угруповання названо Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші. Не вказується, чи він є родичем попереднього ватажка. Це вже третій лідер «ІД» із прізвищем аль-Кураші.

Йдеться вже про четвертого лідера «ІД». Перші двоє – Абу Бакр аль-Багдаді та Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші – були вбиті в результаті операцій американських військових. Про смерть Абу Ібрагіма аль-Кураші 3 лютого 2022 року повідомляв президент США Джо Байден.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі привітав повідомлення про загибель його наступника.

Угруповання «Ісламська держава», яке в середині 2010-х років контролювало значні території в Іраку та Сирії. Внаслідок кампаній США та їхніх союзників, армії Іраку, Туреччини, сирійських урядових сил, підтриманих Росією, втратило свої позиції і зараз не контролює населені пункти. Прихильники «ІД» також ведуть озброєну боротьбу в Африці і час від часу влаштовують теракти в Європі.