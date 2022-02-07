США обіцяють 10 млн дол за інформацію про лідера угруповання «Ісламська держава» в Афганістані

США запропонували винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати та знайти лідера угруповання «Ісламська держава» в Афганістані.

Державний департамент США також запропонував винагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати або засудити людей, відповідальних за вибух смертника біля аеропорту Кабула 26 серпня 2021 року, внаслідок якого загинули щонайменше 173 людини, зокрема 13 американських солдатів.

Відповідальність за напад тоді взяло на себе угруповання «Ісламська держава», його філія «Хорасан» в Афганістані.

США вважають лідером «Ісламської держави» в Афганістані Санауллу Гафарі, також відомого як Шахаб аль-Мухаджир.

У листопаді минулого року Держдепартамент США заявив, що Гафарі очолив афганських ісламістів у червні 2020 року і що він відповідає за затвердження всіх операцій екстремістів у Афганістані та за організацію фінансування їхньої діяльності. Держдепартамент вніс Гафарі та двох інших лідерів філії екстремістського угруповання в Афганістані до глобального списку терористів.