Байден заявив про ліквідацію лідера «Ісламської держави» у Сирії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідер екстремістської організації «Ісламська держава» Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Кураші був убитий під час рейду американського спецназу в Сирії за ніч.

У заяві від 3 лютого Байден заявив, що контртерористична операція була «успішно» проведена на північному заході Сирії і що всі задіяні війська США благополучно повернулися.

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«Завдяки майстерності та сміливості наших збройних сил ми усунули з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Кураші», – йдеться в заяві президента США.

У заяві додається, що Байден планує прокоментувати цю тему згодом цього ж дня.

Пентагон раніше підтвердив рейд, але не визначив мету операції.

Про те, що аль-Кураші очолив «ІД», стало відомо в жовтні 2019 року – після вбивства його попередника Абу Бакра аль-Багдаді.