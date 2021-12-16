СБУ заявляє про знешкодження осередку «Ісламської держави» в Києві

СБУ заявляє, що провела в Києві спецоперацію проти осередку угруповання «Ісламська держава» і вилучила зброю і боєприпаси.

«Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів «ІДІЛ», якого СБУ затримала і екстрадувала до Грузії у травні 2020 року. За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. Пʼятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу. Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків «Ісламської держави» на території Близького Сходу. Співробітники СБУ задокументували факти їх листування із особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях. Для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста», – ідеться в оприлюдненому 16 грудня повідомленні спецслужби.

СБУ вказує, що під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

– зброю та набої до неї;

– підроблені документи;

– засоби зв’язку.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності. Заходи із викриття та документування правопорушень проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.