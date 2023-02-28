«Талібан» заявив про вбивство високопоставленого члена «Ісламської держави» під час рейду в Кабулі

Речник угруповання «Талібан» Забігулла Муджагід 28 лютого заявив, що на вихідних сили безпеки талібів убили високопоставленого члена екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Карі Фатех, регіональний керівник розвідки й операцій «ІД», був убитий разом з іншим членом угруповання під час рейду в Кабулі 27 лютого, сказав Муджагід.

За його словами, інший високопоставлений лідер «Ісламської держави», Іджаз Амін Агінґар, був убитий під час попереднього рейду в столиці Афганістану на початку цього місяця.

Відколи таліби захопили владу в Афганістані в серпні 2021 року, «Ісламська держава – Хорасан», місцевий осередок екстремістського угруповання «Ісламська держава», активізувала свої напади.