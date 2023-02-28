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«Талібан» заявив про вбивство високопоставленого члена «Ісламської держави» під час рейду в Кабулі

Речник угруповання «Талібан» Забігулла Муджагід

Речник угруповання «Талібан» Забігулла Муджагід 28 лютого заявив, що на вихідних сили безпеки талібів убили високопоставленого члена екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Карі Фатех, регіональний керівник розвідки й операцій «ІД», був убитий разом з іншим членом угруповання під час рейду в Кабулі 27 лютого, сказав Муджагід.

За його словами, інший високопоставлений лідер «Ісламської держави», Іджаз Амін Агінґар, був убитий під час попереднього рейду в столиці Афганістану на початку цього місяця.

Відколи таліби захопили владу в Афганістані в серпні 2021 року, «Ісламська держава – Хорасан», місцевий осередок екстремістського угруповання «Ісламська держава», активізувала свої напади.

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