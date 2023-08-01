Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Пакистані з понад 50 жертвами

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух у Пакистані, жертвами якого 30 липня стали понад 50 людей. Як заявили в угрупованні, їхньою метою була боротьба з угрупованням «Талібан» у Пакистані («Техрік-е-Талібан»). Раніше лунали припущення, що за теракт на мітингу ісламістської партії відповідальний якраз «Техрік-е-Талібан».

Повʼязане з угрупованням «Ісламська держава» новинне агентство Amaq опублікувало фотографію смертника, який скоїв теракт. У коментарі представник угруповання підтверджує, що нападник діяв за завданням «Ісламської держави». На публікацію агенції посилаються міжнародні ЗМІ.

Пакистанська гілка угруповання, що взяла на себе відповідальність, «Ісламська держава в провінції Хорасан» (ISKP), ворогує з афганською гілкою «Талібану». ISKP вважає, що таліби недостатньо дотримуються вимог ісламу.

Вибух 30 липня стався на мітингу прихильників партії ісламістів «Джамаат Улема Іслам» (JUI-F) у передмісті міста Хар, у регіоні Баджаур неподалік від кордону з Афганістаном. Ця територія раніше вважалася базою «Техрік-е-Талібан». Загинули 54 людини, понад 200 були поранені.