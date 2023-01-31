Теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 83

Щонайменше 83 вірян загинули і ще майже 160 отримали поранення в результаті нападу, який, за словами очевидців, був підривом смертника в мечеті в місті Пешавар на північному заході Пакистану. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Більшість із загиблих були поліцейськими, за словами речника пешаварської лікарні, де надавали допомогу жертвам нападу.

Як повідомив представник поліції, десятки поранених перевели до найближчих лікарень.

Очевидці розповіли Radio Mashaal, що смертники, які стояли в першому ряду за імамом, підірвали жилети з вибухівкою, коли віряни зібралися на післяобідню молитву в мечеті 30 січня.

Внаслідок вибуху впала одна зі стін мечеті і тим, хто вижив, довелося вибиратися з-під завалів.

Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанські таліби, відомі як «Техрік-і Талібан Пакистан» («Рух талібів Пакистану»).

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф засудив вибух і заявив, що проти винуватців буде вжито «рішучих заходів».