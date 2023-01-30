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Теракт у мечеті в Пакистані – близько 60 загиблих і понад півтори сотні поранених

Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанські таліби

Щонайменше 59 людей загинули і 157 зазнали поранень через вибух у мечеті в пакистанському місті Пешавар, біля кордону з Афганістаном.

За даними медиків, більшість загиблих – співробітниками поліції.

Повідомляється, що бойовик-смертник (ймовірно, не один) підірвав вибуховий пристрій під час полуденної молитви у мечеті. У цей час там було багато людей, у тому числі поліцейських і військових.

Внаслідок вибуху впала одна зі стін мечеті і тим, хто вижив, довелося вибиратися з-під завалів.

Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанські таліби, відомі як «Техрік-і Талібан Пакистан» («Рух талібів Пакистану»).

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф засудив вибух і заявив, що проти винуватців буде вжито «рішучих заходів».

Пакистанська служба Радіо Свобода (Радіо Машааль) повідомляє, що мечеть, де стався вибух, часто відвідують поліцейські та урядовці, чиї офіси розташовані неподалік.

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