Пакистан: Верховний суд наказав звільнити експрем’єра. Його арешт спричинив масові протести

Верховний суд Пакистану розпорядився негайно звільнити колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана, визнавши незаконним його арешт, який спровокував масові протести по всій країні та спонукав уряд відрядити військо для відновлення порядку. Про це повідомляє пакистанська служба Радіо Свобода.

11 травня колегія з трьох суддів у Верховному суді розглянула клопотання Хана про звільнення та постановила, що арешт був незаконним, наказавши негайно звільнити його. Водночас колегія порадила колишньому прем’єр-міністру співпрацювати з антикорупційним агентством, яке розслідує звинувачення проти нього.

Суд також наказав Хану засудити насильство, спричинене його арештом. Хан відповів, що нічого не знав про протести, поки був під вартою.

Затримання Хана викликало масові протести в кількох регіонах Пакистану, що призвело до загибелі щонайменше семи людей.

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11 травня уряд розпочав облави на лідерів партії Хана, заарештовуючи сотні її прихильників, і розгорнув війська в регіонах, де виникли смертоносні протести.

Прем’єр-міністр Шахбаз Шаріф заявив у телевізійній промові 10 травня, що він був змушений розгорнути військові підрозділи в Ісламабаді, у рідному регіоні Хана Пенджабі, і на північному заході після того, як прихильники ексголови уряду «пошкодили важливу державну та приватну власність».

Протестувальники спалили будівлю Радіо Пакистану в Пешаварі, в нестабільній провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході, розгромили офіси Виборчої комісії Пакистану та спалили резиденцію високопоставленого генерала в Лахорі. Натовп також напав на штаби армії в гарнізонному місті Равалпінді, неподалік від Ісламабаду.

Військове командування заявило, що досі виявляло стриманість, але будь-які подальші напади на військових чи правоохоронні органи, державні об’єкти та власність «будуть зустрінуті суворою помстою».

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Військові звинуватили в заворушеннях партію Хана «Техрік-е-Інсаф» (PTI) Хана відповідальною за заворушення. Було заарештовано кількох високопоставлених керівників PTI, у тому числі Фавада Чаудрі та Асада Умара. Чаудрі, найближчого радника Хана, затримали біля Верховного суду незабаром після того, як він оскаржив арешт Хана у найвищій інстанції.

Тільки в Пенджабі було заарештовано понад 1 300 протестувальників.

10 травня суд висунув Хану звинувачення у незаконному продажу державних подарунків, коли він був прем’єр-міністром у 2018-2022 роках у справі, відомій як «Тоша Хана».

Імран Хан був зміщений з посади премʼєр-міністра Пакистану у квітні 2022 року. Відтоді проти нього висунуто десятки кримінальних звинувачень, у тому числі в тероризмі. Прихильники Хана вважають переслідування політичним, сам він звинувачення відкидає.