У Пакистані заарештували колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана

Суд у Пакистані відправив під варту колишнього премʼєр-міністра країни, голову опозиційної партії «Техрік-і-Інсаф» Імрана Хана, повідомляє Reuters.

Хан заарештований у справі про нецільову розтрату державних коштів. Він не приходив на попередні засідання суду в цій справі.

У твітері партії «Техрік-і-Інсаф» після арешту зʼявилися заклики до прихильників Хана виходити на вулиці. «Народ Пакистану, настав час врятувати вашу країну. У вас не буде іншої можливості», – йшлося в одному із повідомлень.

Імран Хан був зміщений з посади премʼєр-міністра Пакистану у квітні 2022 року. Відтоді проти нього висунуто десятки кримінальних звинувачень, у тому числі в тероризмі. Прихильники Хана вважають переслідування політичним.

Reuters наголошує, що арешт Хана створює загрозу «масових заворушень у країні, яка має ядерну зброю». Останніми місяцями в Пакистані загострилася найгірша економічна криза за десятиліття, в країні спостерігається рекордна інфляція та повільне зростання економіки.