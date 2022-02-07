Пакистан: внаслідок вибуху в столиці Белуджистану постраждали прикордонники й цивільний

Двоє членів воєнізованого Прикордонного корпусу Пакистану отримали поранення внаслідок вибуху в місті Кетта в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану 7 лютого.

Сепаратистська «Армія визволення Белуджистану» (BNA) взяла на себе відповідальність за напад, який стався через кілька днів після інтенсивних боїв між сепаратистами белуджів і пакистанськими силами безпеки в районах Нушкі і Панджгур в Белуджистані.

Кетта – столиця і найбільше місто Белуджистану.

Офіцер поліції Навід Алам повідомив журналістам, що вибухнула придорожня бомба, а метою нападу був воєнізований патруль.

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Внаслідок вибуху також постраждав цивільний, який проходив поруч.

Водночас у поліцейську дільницю в районі Харан в Белуджитані кинули ручну гранату, повідомили представники поліції, додавши, що напад не призвів до жертв. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність.

Багатий на ресурси Белуджистан, який межує з Афганістаном та Іраном, страждає від сектантського насильства, нападів ісламістських бойовиків і сепаратистського повстання, яке призвело до тисяч жертв з 2004 року.