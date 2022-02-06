Пакистан: військові заявили про звільнення від сепаратистів двох районів в Белуджистані

Військові Пакистану заявили, що урядові сили безпеки звільнили від озброєних сепаратистів два райони у неспокійній провінції Белуджистан на південному заході країни.

В результаті спецоперації були вбиті 11 повстанців. Влада повідомила про придушення збройного опору сепаратистів в регіоні.

На початку лютого дві армійські бази в Белуджистані зазнали нападу повстанців: влада заявила про загибель 10 військових і більше 20 бойовиків. Військові оголосили розпочали спецоперацію по пошуку нападників. В двох районах була запроваджена комендантська година.

Відповідальність за напади взяла на себе етнічна сепаратистська група «Армія визволення Белуджистану» (BLA).

У заяві угруповання йдеться, що його терористи-смертники підірвали автомобілі з вибухівкою біля в’їздів на бази.

Минулого тижня повстанці вбили 10 солдатів під час нападу на армійський пост поблизу порту Гвадар на Аравійському морі.

Етнічні белуджі-партизани десятиліттями борються з урядом Пакистану за відокремлення свого регіону, звинувачуючи Ісламабад у несправедливій експлуатації багатих газових і мінеральних ресурсів Белуджистану.

Пакистан звинуватив давнього регіонального суперника Індію в прихованій підтримці повстанців у Белуджистані. Індія це заперечує.