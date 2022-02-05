Четверо гірників загинули під час вибуху на шахті в Пакистані

Внаслідок вибуху метану у вугільній шахті на південному заході Пакистану вранці 5 лютого загинули четверо робітників, а ще шестеро були врятовані з частково обваленої шахти, повідомили місцеві чиновники.

Керівник управління ліквідації наслідків стихійних лих у провінції Белуджистан Насір Ахмад Насір повідомив Радіо Свобода, що вибух стався на шахті, розташованій за 20 кілометрів від Кветти, столиці провінції.

Головний інспектор шахт Абдул Гані сказав, що копальня експлуатувалася незаконно. За його словами, нікого з власників чи підрядників, пов’язаних із шахтою, не вдалося знайти, оскільки врятовані працівники не були в змозі надати деталі.

Гані повідомив, що шахту ретельно обстежують, щоб переконатися, що ніхто не застряг глибоко всередині.

Порушення умов безпеки і відсутність належної підготовки працівників шахт призводять до подібних інцидентів на копальнях Пакистану.

Згідно зі звітом Центральної федерації праціників шахт Пакистану, 237 гірників загинули в результаті вибухів на шахтах у 2021 році. Більшість інцидентів сталися в багатій на корисні копалини провінції Белуджистан. З початку року 21 шахтар загинув у пакистанських шахтах, йдеться у звіті.