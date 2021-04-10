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10 квітня 2021, Київ 15:24
Новини | Міжнародні

У Пакистані виявили масове захоронення 16 гірників, які зникли безвісти 10 років тому

Про місце захоронення повідомили через анонімний дзвінок (фото ілюстративне)

Влада Пакистану повідомила про виявлення останків 16 шахтарів, зниклих безвісти в 2011 році. Масове захоронення знайшли у провінції Хайбер-Пахтунхва, яка колись була оплотом пакистанських бойовиків угруповання «Талібан».

Братську могилу знайшли в окрузі Кохат, приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Пешавара. Представник служби порятунку повідомив, що про місце захоронення повідомили через анонімний дзвінок.

Рятувальники провели розкопки братської могили 9 квітня, того ж дня про останки сповістили родичів.

За словами місцевих жителів, пакистанські бойовики в цьому районі викрадали людей з метою отримання викупу. Але деякі місцеві жителі вважають, що пакистанські сили безпеки під час зникнення шахтарів також проводили викрадення і вбивства в рамках антитерористичних військових операцій.

Пакистанські і міжнародні правозахисні групи також звинувачують пакистанські сили безпеки в насильницьких зникненнях і позасудових стратах. Сили безпеки Пакистану заперечують свою причетність до подібних випадків.

9 квітня родичі вбитих шахтарів ненадовго перекрили рух на дорозі Кохат-Пешавар, щоб привернути увагу до своїх заяв про причетність сил безпеки. Дорогу відкрили для руху через кілька годин після того, як влада запевнила, що вбивства будуть розслідувані, а родичам виплатять компенсацію.

Гірники зникли безвісти наприкінці грудня 2011 року на вугільній шахті в районі Кала Хель на південь від Пешавара.

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