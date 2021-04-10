У Пакистані виявили масове захоронення 16 гірників, які зникли безвісти 10 років тому

Влада Пакистану повідомила про виявлення останків 16 шахтарів, зниклих безвісти в 2011 році. Масове захоронення знайшли у провінції Хайбер-Пахтунхва, яка колись була оплотом пакистанських бойовиків угруповання «Талібан».

Братську могилу знайшли в окрузі Кохат, приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Пешавара. Представник служби порятунку повідомив, що про місце захоронення повідомили через анонімний дзвінок.

Рятувальники провели розкопки братської могили 9 квітня, того ж дня про останки сповістили родичів.

За словами місцевих жителів, пакистанські бойовики в цьому районі викрадали людей з метою отримання викупу. Але деякі місцеві жителі вважають, що пакистанські сили безпеки під час зникнення шахтарів також проводили викрадення і вбивства в рамках антитерористичних військових операцій.

Пакистанські і міжнародні правозахисні групи також звинувачують пакистанські сили безпеки в насильницьких зникненнях і позасудових стратах. Сили безпеки Пакистану заперечують свою причетність до подібних випадків.

9 квітня родичі вбитих шахтарів ненадовго перекрили рух на дорозі Кохат-Пешавар, щоб привернути увагу до своїх заяв про причетність сил безпеки. Дорогу відкрили для руху через кілька годин після того, як влада запевнила, що вбивства будуть розслідувані, а родичам виплатять компенсацію.

Гірники зникли безвісти наприкінці грудня 2011 року на вугільній шахті в районі Кала Хель на південь від Пешавара.