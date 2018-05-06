Пакистан: 23 гірники загинули в Белуджистані через вибухи метану

23 гірники загинули, ще 11 отримали травми через непов’язані між собою вибухи метану на двох шахтах у Пакистані.

5 травня директор пакистанського відомства з питань ліквідації наслідків стихійних лих Атаулла Хан повідомив про вибух метану на Марварських вугільних родовищах, де загинули 16 гірників.

«Ми дістали 11 тіл», – сказав Хан, додавши, що тіла ще п’ятьох загиблих на той момент залишалися в шахті.

За схожих обставин загинули сім гірників у Cпін Карезі.

Шахти в Пакистані здебільшого перебувають у власності державної Pakistan Mineral Development Corporation.

Трагічні інциденти на шахтах у країні відбуваються доволі часто. Їх пов’язують із низьким рівнем безпеки в копальнях.