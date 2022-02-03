Пакистан: дві армійські бази в Белуджистані зазнали нападів, понад 20 людей загинули

Пакистанські військові вночі проти 3 лютого відбили напади на дві армійські бази в південно-західній провінції Белуджистан, внаслідок яких загинули семеро солдатів і 15 повстанців, повідомляє влада.

У відеозверненні 3 лютого міністр внутрішніх справ Шейх Рашид Ахмад заявив, що дев’ятеро бойовиків і четверо солдатів були вбиті в ході нападу на пост охорони ввечері 2 лютого у віддаленому районі Нушкі в Белуджистані.

Через кілька годин ще шестеро бойовиків і троє солдатів були вбиті, коли сепаратисти напали на інший пост безпеки в районі Панджгур.

Прем’єр-міністр Імран Хан віддав шану «відважним» військовим за відбиття нападів, визнавши їхню «велику жертву».

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Відповідальність за напади взяла на себе етнічна сепаратистська група «Армія визволення Белуджистану» (BLA).

У заяві угруповання йдеться, що його терористи-смертники підірвали автомобілі з вибухівкою біля в’їздів на бази.

Минулого тижня повстанці вбили 10 солдатів під час нападу на армійський пост поблизу порту Гвадар на Аравійському морі.

Етнічні белуджі-партизани десятиліттями борються з урядом Пакистану за відокремлення свого регіону, звинувачуючи Ісламабад у несправедливій експлуатації багатих газових і мінеральних ресурсів Белуджистану.

Пакистан звинуватив давнього регіонального суперника Індію в прихованій підтримці повстанців у Белуджистані. Індія це заперечує.