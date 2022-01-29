Жертвами подвійного вибуху в Пакистані стали четверо людей

Четверо людей загинули в результаті подвійного вибуху у неспокійній провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, повідомила місцева влада.

Два саморобні вибухові пристрої спрацювали 28 січня біля сільського колодязя неподалік міста Дера-Бугті. Загинули троє співробітників сил безпеки та староста місцевого племені, ще восьмеро людей зазнали поранень. Відповідальність за вибухи поки ніхто не взяв.

Подвійний вибух стався через кілька днів після того, як 10 пакистанських військових були вбиті в результаті атаки на блокпост в провінції. Відповідальність на напад взяла організація «Фронт визволення Белуджистану».

В провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, довгий час триває конфлікт. Різні сепаратистські угруповання влаштовують напади, здебільшого на представників армії та сил безпеки. Сепаратисти вимагають незалежності від центральної влади в Ісламабаді.