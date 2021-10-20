Внаслідок атаки талібів вбито кількох бійців сил безпеки Пакистану

Щонайменше п’ять співробітників сил безпеки Пакистану загинули внаслідок нападу талібів на північному заході Пакистану 20 жовтня.

Як повідомив журналістам начальник місцевої поліції Абдул Самад Хан, двоє солдатів і стільки ж поліцейських були вбиті – їхня патрульна машина підірвалася на придорожній бомбі в районі Баджаур недалеко від кордону з Афганістаном. Тан сказав, що в цьому районі почалася пошукова операція.

Пакистанський «Талібан», «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП) заявив про відповідальність за напад на силовиків.

Баджаур, що межує з афганською провінцією Кунар, був одним з оплотів бойовиків, пов’язаних з «Аль-Каїдою», до того, як вони були відкинуті в ході серії пакистанських військових наступів.

Крім того, бойовики атакували контрольно-пропускний пункт пакистанської армії в тому ж регіоні, в результаті чого загинув один солдат, йдеться у заяві військових від 20 жовтня.

ТТП – це окрема від афганських талібів група бойовиків. Однак угруповання пакистанських бойовиків часто пов’язані з групами, які перебувають за кордоном у Афганістані, і обидві дотримуються того ж жорсткого сунітського ісламу, що і афганські таліби.