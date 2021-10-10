Помер «батько» пакистанської ядерної програми

У Ісламабаді на 85 році життя помер «батько» ядерної програми Пакистану. Як повідомило державне телебачення Пакистану, Абдул Кадир Хан помер після госпіталізації через проблеми з легенями.

Раніше повідомлялося, що у Хана виявили COVID-19.

У Пакистані Хана вважали національним героєм за те, що він зробив цю країну першою ядерною державою ісламського світу. Перше успішне випробування ядерної зброї Пакистан провів у травні 1998 року.

Президент Пакистану Аріф Алві написав у твітері, що «вдячна нація ніколи не забуде його заслуги».

У міністерстві внутрішніх справ Пакистану повідомили, що Хану влаштують державні похорони.

За життя Хана звинувачували у причетності до продажу таємної інформації щодо ядерних розробок іншим країнам, зокрема, Північній Кореї, Ірану та Лівії. У лютому 2004 року під час виступу на державному телебаченні Хан зізнався у своїй діяльності з розповсюдження зброї масового знищення. Згодом він був помилуваний президентом країни Первезом Мушаррафом.

У грудні 2006 року Комісія зі зброї масового знищення (WMDC) постановила, що Хан не міг діяти «без відома уряду Пакистану». У 2008 році Хан звинуватив в схемі розповсюдження самого Мушаррафа.