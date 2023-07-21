Російське ТАСС заявляє, що його журналіста не пустили на брифінг Кулеби в Пакистані

Російське державне агентство ТАСС заявило, що його кореспондента в Ісламабаді не допустили на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його пакистанського колеги Білавала Бхутто Зардарі 20 липня.

Як стверджують у ТАСС, кореспондент Руслан Бекніязов «був змушений» залишити пресцентр МЗС Пакистану за пів години до початку брифінгу, хоча напередодні його нібито допустили до участі. Агентство пояснило це вимогою української сторони про недопуск російських журналістів.

Джерело Радіо Свобода в дипломатичних колах підтвердило, що українська сторона вимагала відсутності російських журналістів на заході. Міністерство закордонних справ на запит Радіо Свобода відмовилося коментувати ситуацію.

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Інформаційне агентство ТАСС є власністю російської держави. У березні 2022 року міжнародне агентство Reuters заявило, що припиняє ретранслювати контент ТАСС через його підхід до висвітлення агресії Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Пакистан 20 липня. Він зустрівся з головою МЗС країни Білавалом Бхутто Зардарі та прем’єр-міністром Шахбазом Шаріфом. Зокрема, як передає пресслужба МЗС, сторони обговорювали глобальну продовольчу безпеку та вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Це перший візит голови української дипломатії до Пакистану за час двосторонніх відносин двох країн.