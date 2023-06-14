Понад 100 000 людей евакуювали через циклон, який загрожує Індії та Пакистану

Понад 100 000 людей були евакуйовані в Індії та Пакистані перед очікуваним приходом циклону – достатньо потужного, щоб зруйнувати будинки та лінії електропередач, повідомляє AFP.

Очікується, що Біпарджой, що на бенгальській мові означає «катастрофа», прийде на сушу як «уже сильний циклонічний шторм» увечері 15 червня, повідомили синоптики.

Сильні вітри, штормові хвилі та проливні дощі, за прогнозами, вразять 325-кілометрову ділянку узбережжя між Мандві в індійському штаті Гуджарат і Карачі, Пакистан. Офіційні особи попередили про потенційне «повне знищення» будинків, покритих глиною та соломою.