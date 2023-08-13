Потужний вибух стався на складі боєприпасів біля столиці Сирії

Потужний вибух прогримів на складі боєприпасів, який контролюють підтримувані Іраном збройні формування, неподалік від столиці Сирії Дамаска.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Лондоні, повідомила, що причина вибуху 13 серпня залишається невідомою.

Іран під час 12-річної громадянської війни в Сирії підтримує президента Сирії Башара Асада.

Ізраїль роками здійснював удари по об’єктах у Сирії, які він назвав пов’язаними з Іраном, але рідко коментував деталі.

Четверо сирійських солдатів і двоє підтримуваних Іраном бойовиків були вбиті під час ізраїльського авіаудару поблизу Дамаска 7 серпня.

Під час тривалого конфлікту в Сирії загинули понад пів мільйона людей, мільйони були змушені залишити свої домівки.