Російські війська вдарили по Костянтинівці. Відомо про 16 загиблих

Російська армія завдала удару по Костянтинівці 6 вересня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця події.

Наразі відомо про 16 загиблих. Про масштаби руйнувань наразі невідомо.

Напередодні російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку і Шахтарське на Донеччині, поранивши п’ятьох людей.

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Донецька область фактично щодня зазнає російських обстрілів, які призводять до загибелі та поранень цивільних. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Наприкінці серпня Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.