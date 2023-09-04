Російські обстріли Сумщини: влада повідомила про щонайменше двох поранених і руйнування на залізниці

Російські війська упродовж дня продовжили обстрілювати прикордонну із РФ Сумщину, повідомила обласна військова адміністрація у Telegram.

Вранці влада регіону повідомляла про одну поранену цивільну – жительку м. Дружба Шосткинського району, 47-річну місцеву жительку. А вже ввечері у ОВА прозвітували про те, що серед поранених є одна цивільна людина і у Середино-Будській громаді. У цих двох громадах – Дружбівській та Середино-Будській – серед інших численних руйнацій пошкоджено контактні мережі залізничних колій і саме залізничне полотно.

Загалом, за даними ОВА, протягом дня армія РФ здійснила 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.