Армія РФ обстріляла Сумщину: пошкоджено 7 будинків, постраждала жінка – прокуратура

Вранці в понеділок, 4 вересня, сили РФ вкотре атакували Сумську область, повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

«4 вересня 2023 року близько 8 години окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території РФ здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури м. Дружба Шосткинського району. 47-річна місцева жителька отримала поранення, перебуваючи на території власного домогосподарства», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також було пошкоджено 7 приватних будинків.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), підсумували у відомстві.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.