На Донеччині через обстріли сталося знеструмлення шахти – Міненерго

Через обстріли російських військових на Донбасі у суботу, 2 вересня, сталось відключення лінії електропередачі 110 кВ, яка живила шахту поблизу Торецька, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

У відомстві кажуть, що на момент знеструмлення під землею було 27 шахтарів, усіх вивели на поверхню. Станом на 4 вересня пошкоджену лінію вже відремонтували.

«На Сумщині під час проведення оглядових робіт у Шосткинському районі під обстріл потрапила бригада енергетиків. Поранені 27-річний електромонтер Антон Кравцов і 31-річний водій Леонід Дорошенко. Енергетиків каретою швидкої доправили в місцеву лікарню. Загрози життю немає», – розповіли в Міненерго.

Крім того, через обстріли було пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ на Харківщині.

«Через це на кілька годин було знеструмлено більше 9 тисяч споживачів, їх вдалося заживити за резервними лініями. Ремонтні роботи будуть проведені з дозволу військових», – розповіли в відомстві.

Енергетики наголошують, що станом на 4 вересня залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях, «ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація».

Водночас, через негоду в у Чернівецькій області вимикалося 11 ліній електропередачі 10 кВ, що призвело до знеструмлення більше 13 тисяч споживачів у 25 населених пунктах.

«У Херсоні енергетики продовжують відновлювати пошкоджені лінії. Світло повернули до кількох багатоповерхівок у мікрорайоні Острів, який найбільше постраждав через підтоплення. Залишаються знеструмленими близько 9 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли», – підсумували в Міненерго.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.