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На Сумщині автівка енергетиків потрапила під мінометний обстріл

Наслідки обстрілів силами РФ Сумщини, ілюстративне фото

Сили РФ атакували з мінометів місто Середина-Буда Сумської області, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії «Шосткинський РЕМ» АТ «Сумиобленерго», – пише пресслужба.

Зазначається, що поранення отримали двоє енергетиків. Зокрема було пошкоджено:

  • лінію електропередач;
  • дві установи;
  • місцеве підприємство.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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