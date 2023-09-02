Ігнат розповів про можливості застосування ракет AMRAAM

Пентагон замовляє AMRAAM для України вже інших модифікацій, які можуть долати відстань 160-180 кілометрів – цього «більш ніж достатньо, аби діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожого ППО», розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що для України може бути поставлено, що є на складах, а це уже наступна партія ракет на листопад 2024 року.

«Озброєння і літаки — це зовсім різні речі, їх треба виготовити, поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Нічого дивного в таких замовленнях, контарктуваннях немає», – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат поінформував, що ракети AMRAAM – авіаційні класу «повітря-повітря» з активною головкою самонаведення. За його словами, це «одні з найпоширеніших ракет, що використовуються країнами НАТО в авіації, є різні, зокрема за дальністю ураження».

Ігнат також каже, «ці ракети Україні вже надають для комплексів ЗРК NASAMS, який також використовує ракету AIM-120 – з перших днів, коли розпочалася атака нашої критичної інфраструктури восени минулого року, ці ракети застосовуються з NASAMS».

Він зазначив, що така ракета застосовується з повітря на більшу дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Крім того, така ракета використовуватиметься для знищення усіх типів повітряних цілей, окрім балістики.