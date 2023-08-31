Навчання пілотів ЗСУ на F-16 у Данії: у Повітряних силах розповіли, у чому полягають підготовчі заходи

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, у чому полягають підготовчі заходи до навчання українських пілотів на F-16.

«В кожного є програма підготовки. Є індивідуальний підхід до кожного пілота. Є інструктори, які беруть певну групу, і проходять спершу тестування. Спочатку треба визначити рівень – від англійської мови до рівня адаптації пілота до нового типу літака. Тому підготовчі заходи можливо складалися з таких звичайних процесів. Звісно, зараз у Данію відправили групу одних з кращих пілотів, які мають бути тими першими людьми, які опанують F-16. Очікуємо, що за першою групою піде друга, потім третя, коли ми зможемо максимально відправити на всі майданчики, які нам нададуть наші партнери (це буде не лише Данія), людей, щоб максимально охопити навчання», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що перша група українських пілотів, які відправились в Данію, попередньо в Україні – онлайн чи офлайн режимі – проходили спеціальні курси англійської мови, в тому числі з термінологією.



За його словами, навчання управлінню літаком F-16 та забезпечення логістики, обслуговування) – це різні процеси.



«У кожного є своє складність. Пілоти керуватимуть F-16, але і кожна ракета, кожен боєприпас у F-16 є високотехнологічним. Програмування х до бойової роботи також потребує певних знань. Цим займатимуться інженерно-авіаційна служба, тобто військові інженери, які будуть обслуговувати літаки. Їм також треба опанувати певні знання, тому що західна техніка є більш вимогливою, більше технологічною. Опанування потребує певного часу. Кожен цей процес є складним і має йти паралельно», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.



Юрій Ігнат додав, що в Україні також залишаються пілоти, які продовжують захищати українське небо на наявній техніці.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з начальником данського Штабу оборони Флеммінгом Лентфером обговорив навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. За словами Залужного, генерал Лентфер повідомив, що «частина льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки».

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Раніше Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.