Навчання на F-16: Нідерланди і Румунія погодили деталі створення центру

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що в Румунії буде створено навчальний центр літаків F-16 для ЄС, винищувачі нададуть Нідерланди.

«Сьогодні мій румунський колега Ангел Тілвар, керівник компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті і я домовилися про об’єднання зусиль: у Румунії буде створено навчальний центр F-16 для ЄС. Компанія Lockheed Martin забезпечить навчання і технічне обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16», - написала вона в твіттері 29 серпня.

Оборонне відомство країни уточнило, що разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль щодо можливостей F-16 для України – йдеться про підготовку українських пілотів і технічного персоналу.



За повідомленням, навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для курсів підвищення кваліфікації для інструкторів F-16, далі – навчання українських пілотів та союзників по НАТО.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що 29 серпня Румунія, Нідерланди та компанія Lockheed Martin підписали протокол щодо Центру підготовки пілотів F-16 у Румунії.



«Через цей центр Румунія зобов’язується забезпечити високоякісне навчальне середовище з доступом до технічних ресурсів і найсучаснішого ноу-хау не лише для румунських пілотів, а й для держав Альянсу та партнерів, у тому числі України», – сказав Тілвар.



За повідомленням, для реалізації цього проекту ВПС Нідерландів зроблять свій внесок, розмістивши кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі, таким чином сприяючи ефективній підготовці румунських пілотів, а компанія Lockheed Martin забезпечить технічну підтримку через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал.

У Вільнюсі, де 11-12 липня проходив саміт НАТО, Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Раніше Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16. Він не уточнював, де саме стартували ці навчання.

Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.