На F-16 розпочали навчання українські пілоти, інженери і техніки – Резніков

Українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16, повідомив в інтервʼю «24-му каналу» міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що термін підготовки складатиме щонайменше шість місяців.

За словами міністра, про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українці сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

«Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки», – наголосив міністр оборони України.

Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів, йдеться в поширеній 18 серпня заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни», – зазначив Салліван.

17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів.

Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі.

Данія та Нідерланди, які очолюють коаліцію з навчання українських пілотів, нещодавно попросили таких американських рішень. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.