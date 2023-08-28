Перебільшені очікування чи прорив на фронті: як поява в українському небі F-16 вплине на хід війни?

Як літаки F-16 змінять ситуацію на фронті й, зокрема, на південному напрямку? Які ракети потрібні для цього типу літаків і куди вони зможуть влучати? Чим російські війська будуть протидіяти винищувачам F-16? Про все це журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитали українських експертів.

Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів, повідомила 17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника. Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені. За його словами, це дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання».

надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені. За його словами, це дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання». Президент України Володимир Зеленський 20 серпня під час візиту у Нідерланди повідомив, що на першому етапі Україна отримає 42 американські винищувачі F-16. Про це він домовився з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте . Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до нового року, заявила 20 серпня прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з Зеленським на авіабазі «Скрідструп» у Данії.

20 серпня під час візиту у Нідерланди повідомив, що на першому етапі Україна отримає 42 американські винищувачі F-16. Про це він домовився з прем'єр-міністром Нідерландів . Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до нового року, заявила 20 серпня прем’єр-міністерка Данії на спільній пресконференції з Зеленським на авіабазі «Скрідструп» у Данії. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат 21 серпня в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповів, що Україні необхідні 128 винищувачів для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки та отримати перевагу в небі. Така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ. За словами речника, понад 100 літаків потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах для своєчасного реагування на різні виклики й завдання ударів по різних цілях.

«Зможемо нищити російські літаки»

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко вважає, що винищувачі F-16 на багато чого здатні, тому такі високі очікування від їхньої появи в українському небі.

«Ми очікуємо, що вони почнуть збивати російські літаки. Вони на це здатні. Ми очікуємо, що вони зможуть нищити російське ППО. 4 ракети «Хармс» – стандартна підвіска для ударів по ППО. При чому ці ракети будуть в F-16 використовувати на всі 100%. Якщо їм ще підвісити систему донаведення цих ракет, то взагалі ракети будуть не поряд падати з радарами, а влучати в антену», – зазначив він.

На яку відстань по ураженню можуть бути задіяні F-16, залежить від ракет, якими їх снарядять.

Треба враховувати, що ми не можемо наближатися до лінії бойового зіткнення ближче, ніж на 50 км. Інакше попадемо під удар російських зенітно-ракетних комплексів

«Якщо у них ракети «повітря-повітря» середньої дальності, теж залежно від того, яку модифікацію нам дадуть. Якщо це ракети AMRAAM АІМ-120С (американська всепогодна керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності – ред.), то це 120 км. Якщо ми отримаємо такі самі ракети моделлю АІМ-120Д, то – 180 км. Дальність радара складає залежно від розміру цілі – чи це винищувач, чи це військово-транспортний літак. Якщо нам дадуть ракети, наприклад, «Гарпун», там вже залежить від модифікації ракети. Пишуть, що дальність сягає 220 км. Але в усіх випадках, які перелічив, треба враховувати, що ми не можемо наближатися, до лінії бойового зіткнення ближче, ніж на 50 км. Інакше попадемо під удар російських зенітно-ракетних комплексів», – зауважив експерт.

Романенко впевнений, що поява в українському небі винищувачів F-16 значно вплине на хід війни. За його словами, українські військові зможуть на паритетних умовах вести повітряні бої з армією РФ.

«Розумієте, ми отримуємо легкі багатоцільові винищувачі. 90% російських літаків – це важкі винищувачі завоювання переваги в повітрі. Вони мають більш потужні радари та більше ракетопідвісів. Якщо ми опрацюємо правильні тактичні прийоми застосування, то ми загалом зможемо боротися з ними на рівні. Бо, як я сказав, якщо отримаємо ракети на 120 км, російські Р-77 ракети, вони десь 100-110 км, трішечки запас ми маємо. Якщо отримаємо на 180 км, гарантовано ми зможемо нищити російські літаки», – пояснив він.

«Кваліфіковане протистояння у повітряних боях»

Як зазначив експерт, з літаками F-16 Україна зможе кваліфіковано протистояти в повітряних боях.

У росіян ракети – вистрелив й забув. У нас ракети з напівактивним радіолокаційним наведенням

«Якщо ми зараз згоджуємося на повітряний бій з російським винищувачем, то шанси у нас, як у японського камікадзе колись – дуже низькі шанси виграти бій або хоча б нормально вийти з нього, вціліти та повернутися на аеродром. У росіян ракети – вистрелив й забув. У нас ракети з напівактивним радіолокаційним наведенням. Тобто винищувач аж на дистанцію 40-60 км має супроводжувати ракету, весь час підсвітлюючи своїм радаром ворожий літак. А в цей час росіянин випустить у нього половину своїх ракет і буде виконувати протизенітний маневр і включить свій бортовий комплекс оборони. А з F-16 у повітряних боях в обох будуть сучасні ракети», – пояснив Романенко.

На думку експерта, про появу в України літаків F-16 всі дізнаються вже постфактум.

Західні винищувачі не тільки змінять ситуацію у повітрі, але й загалом на лінії фронту, каже експерт. Він вказує на те, що навіть західна стара військова техніка, яку отримують українські військові, модернізована і постійно вдосконалюється.

«У них дуже гарні радари. Вони весь час, на відміну від наших Міг-29 та СУ-27, модернізувалися хоча б раз на 1,5-2 роки. Коли з’являлася нова система озброєння, вона негайно поступала на борт цих літаків, вдосконалювалася система обладнання, нові пілони ставилися в програмне забезпечення, в систему управління озброєння вводилися відповідні програми, й ці літаки весь час були на піку. Тобто ті машини, що ми отримуємо, вони за своїми бойовими можливостями практично не поступають тим, що зараз на озброєнні, наприклад, військово-повітряних сил США. Тобто ці машини геть сучасні», – підкреслив Романенко.

«Поліпшать ситуацію з ППО»

Окрім рівноправних повітряних боїв та можливості нищити російські радарні станції, зенітно-ракетні комплекси, F-16 значно поліпшать ситуацію з ППО в Україні, зауважив експерт.

«Шахеди» можна буде знищувати вогнем з бортової гармати

«В Росії зараз наповну запускають заводи з виробництва «Шахедів», наш ГУР каже, що в рази підвищили випуск ракет, і нам доведеться їх нищити. У F-16 радари, які добре бачать цілі на тлі землі. Тобто «Шахеди» можна буде знищувати вогнем з бортової гармати. Це ще буде дешевше, ніж вартість того поганого «Шахеда». А крилаті ракети знищувати дешевими ракетами ближньої дальності, які на порядок дешевші, ніж російська Х-101 і «Калібр», – пояснив Романенко.

Окрім того, ланка F-16 буде здатна прикрити південний напрямок, зазначив він. Бортовий радар винищувача дозволяє відстежувати 10 цілей і одночасно стріляти по чотирьох, каже авіаексперт.

«Але ж вони майже напевно підуть різними маршрутами. Знищив одну, наздогнав, знищив другу, наздогнав, знищив третю. Тобто все-таки робота нашим зенітно-ракетним комплексам залишиться. Але вони будуть в цьому плані розвантажені. Бо, самі розумієте, старі радянські зенітні ракети до радянських зенітно-ракетних комплексів закінчуються. А так можна буде широко застосовувати НАТОвське озброєння, яке не можна застосовувати в наших старих радянських комплексах», – підкреслив Романенко.

Він додав, що все, що буде пробувати завдавати ударів по передовій – ударні гелікоптери, яких в армії РФ 5 різних типів, штурмовики СУ-25, бомбардувальники, винищувачі, які б’ють по передовій плануючими, крилатими бомбами, опиняться під ударами F-16.

«З великої дальності, недосяжної для російських зенітно-ракетних комплексів F-16 зможуть пускати ракети по цих літаках і гелікоптерах. І тоді росіяни вже 10 разів подумають, чи не краще їх відвести якомога далі», – пояснив співрозмовник.

«Ламати ворожу оборону»

На думку Романенка, українським військовим «потрібно ламати ворожу оборону», в тому числі пануванням в повітрі, що дозволяє знищити логістику.

«Тобто війська, що обороняються, вони не отримують боєприпасів, палива, бронетанкова техніка, тягачі, дизельні генератори для зенітно-ракетних комплексів. Війська не отримують їжі. Зрозуміло, що коли сили, що обороняться в такому стані, оборона не буде міцною. Якоюсь мірою наші Збройні сили зламали (оборону) ударами по складах боєприпасів і по пунктах управління, але росіяни зараз зробили дрібніші склади у більшій кількості, якось вийшли з цієї ситуації. Нам, звичайно, допомогла й артилерія», – додав експерт.

«Полювання на аеродромну інфраструктуру»

Експерт Defense Express Іван Киричевський наголосив, що рішення про надання Україні літаків F-16 є дуже важливою подією, і це підтверджують спроби російської армії вже зараз «полювати» на українську аеродромну інфраструктуру.

«Вони це почали робити ще до оголошення рішення за кількістю F-16, які нам планують надати. Тепер вони будуть полювати вдвічі з таким більшим завзяттям і лютістю. Тому передача данських F-16, якщо вона відбудеться фактично перед Новим роком, зрозуміло, що це не буде івент з перерізанням червоної стрічки, це буде якраз максимально засекречений захід, про який ми, судячи з усього, дізнаємося в першу чергу від російських пропагандистів, а потім вже отримаємо підтвердження від наших офіційних джерел», – каже Киричевський.

За його словами, в США є гібрид ракети й авіаційної бомби під назвою AGM-154 (крилата авіаційна бомба – ред.), який можна застосовувати на дальність 110 км. Якщо Україна отримає таке озброєння, це дозволить ефективно працювати по об'єктах російських окупантів від лінії фронту на тій самій дистанції, куди добиває зараз «Хаймарс» чи навіть далі.

SLAM-ER можна буде застосовувати, в тому числі, для очищення Криму від об'єктів російських окупантів

«Якщо говорити про «Гарпуни», є версія цієї ракети під назвою SLAM-ER (AGM-84H/K SLAM-ER – ред.), яка адаптована для ударів по наземних цілях. І цей SLAM-ER може бити на дальність до 300 км. Грубо кажучи, якщо нам не дадуть і АGM-158 (американська високоточна крилата ракета класу «повітря-поверхня»), але дадуть SLAM-ER, цю ракету теж можна буде застосовувати, в тому числі, для очищення Криму від об'єктів російських окупантів», – зазначив Киричевський.

«В армії РФ буде більше втрат»

Втім, очікувати, що Україна за допомогою F-16 доб'ється переваги в повітрі, щоб примусити армію РФ не літати, зарано, каже експерт.

«Тому що коли відбуваються, в першу чергу, різні перегріті очікування, чомусь потім падає тінь на наших воїнів. Але, даруйте, це не проблема наших захисників, наші перегріті очікування. Слід мислити середньозважено. В першу чергу, що можливості нашої винищувальної авіації в повітряному бою виростуть. Плюс, зважаючи на те, що F-16 дає кращі можливості з використання навіть того авіаційного озброєння від США, яке нам уже передали, це все-таки буде давати більше втрат – на 10-15 відсотків у російських окупантів. Воно, здавалося б, один-два ЗРК на добу і не так помітно, кількість знищених російських окупантів привертає увагу значно більше. А потім виходить, що за 18 місяців війни в Росії мінус 500 ЗРК і Москву від безпілотників захищати нема чим», – наголосив експерт.

Міністерство оборони США оголосило 24 cерпня, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. Очікується, що льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

Газета New York Times вважає, що це оголошення свідчить про зміну позиції США, які раніше говорили про те, що підключаться до підготовки українських пілотів, лише якщо закінчаться можливості європейських партнерів, а тепер говорять, що «роблять усе можливе», щоб прискорити програму підготовки.