У Повітряних силах повідомили, скільки винищувачів треба Україні, щоб отримати перевагу в небі

128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки, така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ, розповів в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він сказав про це, коментуючи новини про наміри передати Україні винищувачі F-16, що підтвердили уряди країн Данії та Нідерландів.

За словами Ігната, якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади. «До цієї цифри (128 – ред.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розсередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема», – каже Ігнат.

На навчання на винищувачах F-16 українські пілоти поїхали до двох європейських країн. Як раніше повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, у Велику Британію поїхали молоді пілоти, які випустилися з авіаційного університету в 2023 році, а у Швецію більш досвідчені – випускники 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід. Юрій Ігнат пояснює, що їхні програми навчання відрізнятимуться. Цьогорічні випускники проходитимуть переважно базову підготовку із поглибленим вивченням англійської.

«Базова підготовка: легкомоторний літак західного виробництва, після нього вже реактивний літак і самостійні польоти вже на F-16. До двох років така програма передбачає, але наші люди можуть дивувати і закінчувати навчання швидше», – каже Ігнат.

У серпні США надали дозвіл на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Провідну роль навчанні грають Данія та Нідерланди.

Напередодні після візитів у Нідерланди та Данію президент Володимир Зеленський заявив, що ці країни нададуть Україні щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16: 42 – Нідерланди, 19 – Данія.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди й Данія передадуть F-16 Києву, коли будуть виконані умови для поставки. Коли саме Україна отримає винищувачі та коли закінчиться навчання льотчиків, Рютте не уточнив. Він також зазначив, що Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, але поки що остаточно не вирішено, чи всі їх передадуть Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року».